Europei basket femminile 2021: il tabellone dai quarti alla finale. Calendario, date, programma, orari, tv

Gli Europei dell’Italia sono terminati in maniera molto amara, ma quelli generali continuano con i quarti di finale in programma mercoledì. C’è il ritorno di vecchie potenze della pallacanestro, ma anche l’approdo di una sorpresa che in ben pochi avevano pronosticato inizialmente.

La Bielorussia sfiderà la Svezia, giustiziera delle azzurre, per riprendersi un ruolo da protagonista che non aveva più da molto tempo. Ci sarà anche una delle partite simbolo dell’Europa cestistica, quella tra Serbia e Spagna, che non serve davvero presentare. A Strasburgo, altra sfida di grandissimo valore tra Belgio e Russia, che potrebbe diventare l’altra miglior gara di questi quarti di finale per qualità. C’è poi la Francia che si scontra con la più grande sorpresa dell’edizione, quella Bosnia-Erzegovina che mancava addirittura dal 1999.

Di seguito il tabellone completo dei quarti di finale degli Europei femminili 2021. La manifestazione potrà essere seguita in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

EUROBASKET WOMEN 2021: TABELLONE DAI QUARTI

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO – QUARTI DI FINALE

A VALENCIA

Ore 18:00 Bielorussia-Svezia (G29)

Ore 21:00 Serbia-Spagna (G30)

A STRASBURGO

Ore 18:00 Belgio-Russia (G31)

Ore 20:45 Francia-Bosnia-Erzegovina (G32)

GIOVEDÌ 24 GIUGNO

Trasferimento delle squadre di Strasburgo a Valencia

VENERDÌ 25 GIUGNO

Giorno di riposo

SABATO 26 GIUGNO

SEMIFINALI 5°-8° POSTO*

Ore 12:00 o 15:00 Perdente G29-Perdente G32

Ore 12:00 o 15:00 Perdente G30-Perdente G31

SEMIFINALI

Ore 18:00 o 21:00 Vincente G29-Vincente G32

Ore 18:00 o 21:00 Vincente G30-Vincente G31

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 18:00 Finale 3° posto

Ore 21:00 Finale 1° posto

*Non verranno disputate le finali per il 5° e 7° posto poiché le “semifinali” servono come accesso alle qualificazioni per i Mondiali 2022

EUROBASKET WOMEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Sky Go

Foto: fiba.basketball