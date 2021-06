Europei 2021, come funzionano le migliori terze e chi affrontano agli ottavi. Il regolamento

La prima fase degli Europei di calcio entra nel vivo e si avvicina il momento in cui il numero delle squadre coinvolte scenderà dalle attuali 24 alle 16 che disputeranno gli ottavi. Passeranno alla seconda fase ad eliminazione diretta le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze.

Per comprendere i criteri utili a determinare le posizioni in caso di arrivo a pari punti e quali saranno le quattro migliori terze è necessario vedere cosa dice il regolamento UEFA degli Europei di calcio 2021 che si stanno giocando in undici città del Vecchio Continente.

IL REGOLAMENTO UEFA

Articolo 19

Sistema di gioco – Prima fase

[…]

19.04 Al termine della fase a gironi del torneo finale, la classifica finale dei gironi è compilata in base al numero di punti ottenuti da ciascuna squadra del girone. Le sei vincitrici dei gironi, le sei seconde e le quattro migliori terze classificate si qualificano agli ottavi di finale.

Articolo 20

Parità di punti

20.01 Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine del fase a gironi del torneo finale, vengono applicati i seguenti criteri, nell’ordine, per determinare la loro graduatoria:

a. maggior numero di punti ottenuti nelle partite giocate tra le squadre in questione;

b. miglior differenza reti risultante dalle partite giocate tra le squadre in questione;

c. maggior numero di goal segnati nelle partite giocate tra le squadre in questione;

d. se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre hanno ancora parità di classifica, i criteri da a) a c) sono riapplicati esclusivamente alle partite tra le restanti squadre per determinare la loro classifica finale.

Se questa procedura non porta ad una decisione, i criteri da e) a i) si applicano nell’ordine dato alle due o più squadre ancora in parità:

e. differenza reti migliore in tutte le partite del girone;

f. maggior numero di reti segnate in tutte le partite del girone;

g. maggior numero di vittorie in tutte le partite del girone;

h. punti disciplinari inferiori totali basati solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti in

tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti);

i. posizione nella classifica generale delle Qualificazioni Europee.

Articolo 21

Sistema di gioco – Fase a eliminazione diretta

[…]

21.03 Per determinare le quattro migliori terze classificate si applicano i seguenti criteri, nell’ordine dato:

a. maggior numero di punti;

b. differenza reti migliore;

c. maggior numero di goal segnati;

d. maggior numero di vittorie;

e. punti disciplinari inferiori totali basati solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti);

f. posizione nella classifica generale delle Qualificazioni Europee.

21.04 Le sei vincitrici dei gironi, le sei seconde e le quattro migliori terze classificate giocare gli ottavi di finale come segue:

Match 1 1B contro 3A/D/E/F

Match 2 1A contro 2C

Match 3 1F contro 3A/B/C

Match 4 2D contro 2E

Match 5 1E v 3A/B/C/D

Match 6 1D contro 2F

Partita 7 1C contro 3D/E/F

Match 8 2A contro 2B

21.05 La tabella sottostante mostra le diverse opzioni per gli accoppiamenti degli, a seconda di quali terze si qualificano per la seconda fase del torneo. Ad esempio, se si qualificano le squadre classificate terze nei gironi A, B, C e D, gli accoppiamenti saranno 1B v 3A, 1C v 3D, 1E v 3B, 1F v 3C.

Migliori terze Accoppiamenti ottavi 1B 1C 1E 1F A B C D 3A 3D 3B 3C A B C E 3A 3E 3B 3C A B C F 3A 3F 3B 3C A B D E 3D 3E 3A 3B A B D F 3D 3F 3A 3B A B E F 3E 3F 3B 3A A C D E 3E 3D 3C 3A A C D F 3F 3D 3C 3A A C E F 3E 3F 3C 3A A D E F 3E 3F 3D 3A B C D E 3E 3D 3B 3C B C D F 3F 3D 3C 3B B C E F 3F 3E 3C 3B B D E F 3F 3E 3D 3B C D E F 3F 3E 3D 3C

21.06 Le otto vincenti degli ottavi di finale giocano i quarti di finale come segue:

Quarto di finale 1 Vincitore partita 1 contro Vincitore partita 2

Quarto di finale 2 Vincitore partita 3 contro Vincitore partita 4

Quarto di finale 3 Vincitore partita 5 contro Vincitore partita 6

Quarto di finale 4 Vincitore partita 7 contro Vincitore partita 8

21.07 Le quattro vincitrici dei quarti di finale giocano le semifinali come segue:

Semifinale 1 Vincitore quarti di finale 1 v Vincitore quarti di finale 2

Semifinale 2 Vincitore quarti di finale 3 contro Vincitore quarti di finale 4

21.08 I due vincitori delle semifinali giocano la finale come segue:

Vincitore semifinale 1 finale v Vincitore semifinale 2.

Foto: LaPresse