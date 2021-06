Domani ci sarà l’esordio dell’Italia agli Europei femminili. Sarà la Serbia la prima avversaria delle azzurre, alle 18:00 alla Fonteta di Valencia. Un confronto complicato, perché alle già tante fuoriclasse del panorama serbo si è aggiunta Yvonne Anderson (splendida stagione appena trascorsa alla Reyer Venezia) in qualità di naturalizzata.

Così coach Lino Lardo alla vigilia: “Innanzitutto, il doveroso ringraziamento a Mariella Santucci e Martina Fassina. Non è stato facile decidere di lasciarle fuori, soprattutto ora che siamo a ridosso dell’esordio. Nonostante la giovane età, hanno dimostrato personalità e dedizione, fanno parte del nostro gruppo a tutti gli effetti. Quanto alla partita con la Serbia, pensiamo di aver fatto un buon lavoro in queste settimane e arriviamo alla vigilia dell’Europeo con la testa, la forma e il cuore giusti.

Abbiamo avuto qualche acciacco durante il percorso ma ora siamo pronti ad affrontare una competizione che ci mette subito alla prova con un girone molto insidioso. Ci è mancata l’ultima amichevole che non abbiamo potuto giocare con la Spagna per completare il rodaggio ma dopo tanti giorni di allenamento davvero non vediamo l’ora di giocare per qualcosa che conta.

La Serbia è una delle favorite per la vittoria finale, dovremo giocare con coraggio e provare a tenere il ritmo alto perché a metà campo sono esperte ed efficaci in tutti i ruoli. Proveremo a mettere qualche granello di sabbia nel loro ingranaggio ma vogliamo e dobbiamo anche fare affidamento sul nostro talento, non solo preoccuparci di limitare le qualità altrui“.

Il ruolo di capitana è stato affidato a Sabrina Cinili, alla sua quarta partecipazione a una rassegna continentale. L’ultimo precedente risale al 2013, in un quarto di finale europeo diventato maledetto per le azzurre, che furono avanti fino a due minuti dal termine prima del sorpasso in volata.

Credit: Ciamillo