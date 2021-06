Calcio, Ramsey e Roberts stendono la Turchia, Galles momentaneamente in vetta al Girone A

In attesa di Italia-Svizzera, si è appena conclusa la terza partita del Girone A degli Europei di calcio: alle ore 18.00 è andato in scena il match che vedeva opposte Turchia e Galles, con i britannici che hanno vinto per 0-2, siglando le reti decisive con Ramsey al 42′, e con Roberts al 95′, nonostante un rigore fallito da Bale nella ripresa.

Nel primo tempo il Galles ha le migliori occasioni, rendendosi pericoloso al 6′ ed al 24′ con Ramsey, ma prima Cakir si supera e para, poi il gallese spara alle stelle da buona posizione. I britannici passano però al 42′: Bale pesca Ramsey, che questa volta non sbaglia e sigla il gol dello 0-1 con cui si va al riposo.

Nella ripresa al 57′ ancora Ramsey sfiora il raddoppio, ma Cakir tiene a galla la Turchia. Al 64′ Bale ha a disposizione il colpo del definitivo knock out, ma calcia dal dischetto mandando la palla oltre la traversa. In pieno recupero arriva il definitivo 0-2: Bale sugli sviluppi di un corner serve in area Roberts che chiude i conti.

Con questo successo il Galles sale momentaneamente in vetta al Girone A in solitaria con quattro punti, uno in più dell’Italia, impegnata questa sera. La Svizzera, avversaria degli azzurri, è a quota uno, mentre la Turchia resta ferma a zero ed è a rischio eliminazione.

Foto: LaPresse