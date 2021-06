Europei 2021, calendario ottavi di finale: date, programma, orari, tv

Neanche il tempo di terminare la fase a gironi degli Europei 2021, che già si va a pensare agli ottavi di finale che prenderanno il via, sempre su base itinerante, sabato. Due gli orari, quelli delle 18:00 e delle 21:00, ma tante le emozioni che vedremo a partire da questo weekend.

Si comincia con Amsterdam e Londra, e in questo secondo caso sarà l’Italia una grande protagonista per il suo ottavo con la vicina di casa Austria. La domenica sarà riservata a scontri che portano ricordi, soprattutto se si parla di Olanda-Repubblica Ceca, ma anche Belgio-Portogallo è tutta da vedere. Il lunedì propone di sera il derby linguistico tra Francia e Svizzera (almeno per una parte della Confederazione elvetica, quella appunto di lingua francese). Il martedì è il giorno di uno dei più grandi classici del calcio europeo: Inghilterra-Germania.

Gli ottavi di finale degli Europei 2021 partiranno sabato 26 giugno. Sarà possibile seguirli tutti in diretta tv sui canali di Sky Sport (in particolare, quelli di riferimento sono Uno al 201 e Football al 203). Quattro di essi, quelli serali, andranno inoltre in diretta tv gratis e in chiaro su Rai1. Diretta streaming: tutte le partite su Sky Go e Now Tv, le quattro serali su RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

OTTAVI EUROPEI 2021: PROGRAMMA

SABATO 26 GIUGNO

Ore 18:00 Galles-Danimarca (ad Amsterdam) – 8

Ore 21:00 Italia-Austria (a Londra) – 2

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 18:00 Olanda-Repubblica Ceca (a Budapest) – 7

Ore 21:00 Belgio-Portogallo (a Siviglia) – 1

LUNEDÌ 28 GIUGNO

Ore 18:00 Croazia-Spagna (a Copenaghen) – 4

Ore 21:00 Francia-Svizzera (a Bucarest) – 3

MARTEDÌ 29 GIUGNO

Ore 18:00 Inghilterra-Germania (a Londra) – 6

Ore 21:00 Svezia-Ucraina (a Glasgow) – 5

