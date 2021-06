Elia Viviani ha vinto la terza e ultima tappa della Adriatica Ionica, replicando così il successo ottenuto due giorni. Il velocista si è imposto in volata su Mareczko e prosegue così nel suo buon momento di forma, con l’obiettivo di crescere di condizione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove sarà il portabandiera dell’Italia e cercherà di replicare il successo ottenuto a Rio 2016 nell’Omnium.

L’alfiere della Cofidis ha analizzato il suo trionfo odierno in questo modo: “Non ero certo della vittoria, perché due centimetri non riesci a vederli e Mareczko era in forte rimonta da dietro. L’altro giorno ho vinto di due biciclette, oggi per un pelo, ma il risultato è sempre lo stesso. Vittoria porta vittoria. Tre vittorie stagionali sono comunque un buon bottino rispetto all’anno scorso“.

Il veneto ha poi proseguito: “Ho avuto buoni segnali, domani torno in pista per continuare la preparazione e arrivare al 110% a Tokyo. In Sardegna alla Settimana Ciclistica probabilmente avremo una squadra con ancora più pistard, forse un mix con quelli che faranno la gara su strada. Sarà l’ultimo appuntamento prima di Tokyo quindi sarà un test importante”.

Foto LiveMedia/Luca Tedeschi