Adriatica Ionica Race 2021, bis di Elia Viviani in volata! Classifica generale a Lorenzo Fortunato

Due vittorie di tappa in tre giorni per Elia Viviani, che dopo aver conquistato la frazione di apertura dell‘Adriatica Ionica Race 2021, ha chiuso il cerchio facendo sua anche la frazione conclusiva da Ferrara a Comacchio. Un successo, quello del veronese in maglia della Nazionale Italiana, arrivato per una questione millimetrica davanti a Jakub Mareczko (Vini Zabù). Vittoria finale molto facile invece per Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa), dominatore della tappa di ieri con arrivo a Cima Grappa.

A caratterizzare la fuga odierna ci hanno pensato quattro uomini: Riccardo Carretta (CT Friuli), Riccardo Bobbo, Giacomo Garavaglia (Work Service Dynatek Vega) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). Il gruppo ha subito lasciato fare, ma mantenendo comunque un distacco facilmente amministrabile soprattutto in prospettiva dei tre tratti in sterrato da affrontare e ripetere per due volte.

Il primo settore in strade bianche ha anche creato non pochi problemi in gruppo con diverse forature, tra cui anche quella del fuggitivo Carretta, che ha poi mollato dopo il secondo settore. Il gap tra i battistrada e il plotone ha iniziato ad affievolirsi mano a mano dal quarto settore, dove una foratura ha coinvolto Zurlo, costretto poi ad inseguire il duo della Work Service Dynatek Vega. In gruppo invece, vi è stata la caduta di Davide Cimolai con le vesti della Nazionale Italiana.

All’altezza dell’ultimo settore il gruppo ha recuperato parecchio portando a 1’06” il distacco dai fuggitivi poco prima dei 45 chilometri totalmente in asfalto e rettilinei. Bobbo si rialza, mentre dal gruppo prova ad evadere senza fortuna Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo), presto ripreso dal plotone guidato dalla Nazionale azzurra. Un’ulteriore accelerata da parte del gruppo all’altezza del primo passaggio sulla linea del traguardo ha ridotto nuovamente il gap a soli 30″, e Garavaglia e Zurlo sono stati costretti ad alzare bandiera banca a soli 6 chilometri dalla conclusione.

In prospettiva di una più che scontata volata, è stata la Vini Zabù a prendere subito il controllo del gruppo in favore di Jakub Mareczko, seguita dalla Nazionale Italiana per Elia Viviani. E sono stati proprio loro due a giocarsi il successo in uno sprint semplicemente serratissimo e conclusosi al fotofinish, che ha poi dichiarato la vittoria di giornata, per una questione di millimetri, all’azzurro Elia Viviani, sempre più in forma in vista di Tokyo. Classifica finale al giovane bolognese Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa).

Foto: LiveMedia/Luca Tedeschi