Croazia-Scozia oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Nuova giornata di gare agli Europei di calcio 2021, nella quale si concluderà il gruppo D, in cui la Croazia vice-campione del mondo in carica cercherà di ottenere una difficile qualificazione affrontando la Scozia in una gara da non fallire e dall’esito legato all’incontro tra Inghilterra e Repubblica Ceca.

Il match si svolgerà dunque quest’oggi, mercoledì 22 giugno 2021, a partire dalle ore 18 presso l’Hampden Park di Glasgow, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 253, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

PROGRAMMA CROAZIA-SCOZIA

Europei calcio 2021

Martedì 22 giugno 2021

Ore 18 Croazia-Scozia

Diretta tv: Sky Sport 253

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Le probabili formazioni:

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Perisic.

SCOZIA (3-4-2-1): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, Armstrong, McTominay, Robertson; McGinn, Fraser; Dykes.

Foto: LaPresse