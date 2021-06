Repubblica Ceca-Inghilterra oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Oggi martedì 22 giugno alle ore 21, si gioca Repubblica Ceca-Inghilterra, match valido per la terza giornata della fase a gironi degli Europei di calcio. Allo stadio Wembley di Londra andrà in onda un match che potrà decidere il destino del gruppo D, con entrambe le squadre appaiate a quota quattro punti.

Stesso punteggio ma sensazioni contrastanti per il cammino nella competizione continentale; la nazionale dei Tre Leoni non ha impressionato nel derby britannico contro la Scozia, ma anche il successo sulla Croazia aveva evidenziato qualche perplessità nella squadra di Gareth Southgate. I cechi, trainati dai tre gol di Patrik Schick, hanno superato le aspettative e possono accontentarsi di un pareggio per chiudere il raggruppamento al primo posto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Inghilterra, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 e Sky, in diretta streaming su RaiPlay e Sky Go oltre che su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA, EUROPEI CALCIO 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

Martedì 22 GIUGNO

21.00 Repubblica Ceca-Inghilterra

REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA : COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RAI1 e e Sky Sport Football (canale 203), diretta gol su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Rai Play (gratis), su Sky Go e Now Tv (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Grealish; Kane

Foto: Lapresse