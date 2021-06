Lunedì 31 maggio Matteo Berrettini era 9° nel ranking ATP con 3958 punti. L’azzurro, al termine del torneo parigino, guadagna 145 punti netti rispetto al 31 maggio, salendo a 4103, quota che lo mantiene, in maniera aritmetica, al 9° posto.

Berrettini sarà al via lunedì al Queen’s torneo di categoria ATP 500, e nel 2019 giunse in semifinale ad Halle, incamerando 180 punti, 90 di quali resteranno comunque all’azzurro nel caso in cui la prossima settimana non dovesse riuscire a ripetere il risultato dello scorso torneo citato.

Appena lunedì scorso, il 31 maggio, Jannik Sinner risultava essere al 19° posto nel ranking ATP con 2500 punti. L’azzurro nel 2020 al Roland Garros aveva raggiunto i quarti di finale, incamerando 360 punti, ed il sistema adottato gli ha consentito, di mantenerne 180.

In questo caso l’azzurro, al via nello stesso torneo di Berrettini, scarterà al termine della prossima settimana i 35 punti raccolti nel 2019 con le semifinali del Challenger di Mouilleron le Captif. Se da un lato però Berrettini non potrà migliorare la propria nona piazza, Sinner a Londra potrebbe issarsi dal 23° fino al 14° posto.

Nota a margine: non va dimenticato che la prossima classifica ATP, che verrà rilasciata al termine del Roland Garros, ovvero quella del 14 giugno, sarà valida anche come cut off per la qualificazione olimpica ed entrambi gli azzurri rispettano ampiamente i parametri previsti di essere tra i primi 4 tennisti del Paese e tra i primi 56 del mondo.

CLASSIFICA DI MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 31 maggio: 3958, 9° posto.

Punti dopo il Roland Garros: 4103, 9° posto.

Punti da scartare dopo il Queen’s: 180 (ne terrebbe al massimo 90).

Punti al primo turno al Queen’s: 4013, 9° posto virtuale.

Punti al secondo turno al Queen’s: 4013, 9° posto virtuale.

Punti ai quarti al Queen’s: 4013, 9° posto virtuale.

Punti in semifinale al Queen’s: 4103, 9° posto virtuale.

Punti in finale al Queen’s: 4223, 9° posto virtuale.

Punti in caso di vittoria al Queen’s: 4423, 9° posto virtuale.

PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI JANNIK SINNER

Ranking lunedì 31 maggio: 2500, 19° posto.

Punti dopo il Roland Garros: 2320, 23° posto.

Punti da scartare dopo il Queen’s: 35.

Punti al primo turno al Queen’s: 2305, 23° posto virtuale.

Punti al secondo turno al Queen’s: 2330, 23° posto virtuale.

Punti ai quarti al Queen’s: 2375, 22° posto virtuale.

Punti in semifinale al Queen’s: 2465, 19° posto virtuale.

Punti in finale al Queen’s: 2585, 16° posto virtuale.

Punti in caso di vittoria al Queen’s: 2785, 14° posto virtuale.

Foto: LaPresse