Ciclismo: Remco Evenepoel sconfitto a cronometro in Belgio da Yves Lampaert

Epilogo a sorpresa per la cronometro maschile valida per i Campionati Nazionali in Belgio. Tutti si aspettavano un trionfo piuttosto agevole per Remco Evenepoel, invece, supportato anche da un pubblico eccezionale, è riuscito nell’impresa di conquistare il titolo il compagno di squadra Yves Lampaert.

20” di distacco tra i due lungo i 37,6 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Ingelmunster, percorsi dal vincitore alla velocità media di 50.357 km/h. Terza posizione per Victor Campenaerts (Team Qhubeka ASSOS) a 41”.

Le parole di Lampaert a DirectVelo: “Ero morto ogni chilometro. Ho davvero sofferto. In effetti, a dire il vero, non ho avuto grandi sensazioni, ma suppongo che sia stato così per tutti. Ho continuato a combattere per i tifosi. È davvero fantastico che tutti possano tornare a guardare la gara dopo così tanto tempo. Spero che tutti possano ancora godersi la festa in modo ragionevole”.

Prosegue: “Proprio non mi aspettavo di poterlo battere. In effetti, avevo iniziato con lo spirito di finire secondo. Sarei stato molto soddisfatto, ma questo è davvero magnifico. Il resto del tempo, vado sempre al 100% per lui. Lo considero il mio fratellino, ma fare meglio di lui è un traguardo meraviglioso“.

Foto: Obatala-photography / Shutterstock.com