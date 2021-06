Ciclismo, la Svizzera annuncia la selezione per la prova su strada delle Olimpiadi di Tokyo. Marc Hirschi la punta di diamante

La Federazione ciclistica elvetica ha annunciato i nomi dei corridori che prenderanno parte alla prova su strada delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La punta di diamante della selezione svizzera sarà l’alfiere della UAE Team Emirates Marc Hirschi. L’ex corridore del Team DSM, a causa di alcuni fastidiosi problemi fisici, ha iniziato la stagione in ritardo e non è riuscito a essere protagonista nelle classiche come sperato.



L’anno scorso, però, Hirschi vinse la Freccia Vallone e si piazzò sul podio sia al Mondiale di Imola che alla Liegi-Bastogne-Liegi. Al top della forma, Marc è un serio candidato all’oro olimpico. Al fianco di Hirschi, inoltre, ci saranno anche il solido Michael Schaer, il giovane Gino Mader, quest’anno re della tappa di Ascoli Piceno al Giro d’Italia e tre anni fa gregario fondamentale per Hirschi ai Mondiali U23 di Innsbruck vinti proprio da quest’ultimo, e Stefan Kung.

Kung, peraltro, sarà colui che disputerà la cronometro. L’elvetico è campione d’Europa nella disciplina ed è uno dei rivali più temibili dell’azzurro Filippo Ganna. Per quanto concerne, invece, la nazionale femminile, la Svizzera ha potuto convocare una sola atleta, vale a dire Marlen Reusser. Essa prenderà parte sia alla prova in linea che a quella a cronometro, ove è una delle principali favorite dato che è la vicecampionessa del Mondo in carica.

Olympic road team selection💥 We’re excited to present you the five selected road riders competing at the Olympic Games in Tokyo 🙌🏼🇯🇵 Read more: https://t.co/STUwVJVPFV @swissolympicteam #swisscyclingteam #Tokyo2020 pic.twitter.com/bvemxff29e — Swiss Cycling (@swisscycling) June 3, 2021

Foto: Lapresse