Ciclismo: dopo Alaphilippe anche Romain Bardet rinuncia ai Giochi Olimpici di Tokyo

Una Nazionale francese priva di stelle quella che sarà al via dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo nella prova in linea di ciclismo su strada al maschile.

Già ormai da mesi è arrivata l’ufficialità del forfait di Julian Alaphilippe, campione del mondo in carica, che sarebbe stato sicuramente il grande favorito per la medaglia d’oro. Oggi altra rinuncia per la squadra guidata da Thomas Voeckler: non ci sarà neanche Romain Bardet.

Il corridore del Team DSM si sarebbe potuto ben disimpegnare sul percorso giapponese, viste anche le ultime eccellenti performance al Giro d’Italia, dove ha chiuso settimo in classifica generale.

Le sue parole a L’Equipe: “Dopo un confronto con la squadra e con il ct Thomas Voeckler abbiamo deciso che non parteciperò ai Giochi Olimpici. Abbiamo grandi obiettivi con il Team DSM per il finale di stagione: non sarebbe stato possibile, con questo programma, arrivare al massimo della forma a Tokyo”.

Foto: Lapresse