Ciclismo, brutta caduta per Jacopo Mosca ai Campionati italiani a crono: fratture multiple, pneumotorace e trauma cranico

La vittoria di ieri di Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech) e la debacle del campione del mondo in carica Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) nella cronometro valida per i Campionati italiani ha fatto passare in secondo piano il brutto quarto d’ora che ha passato Jacopo Mosca.

Il corridore della Trek-Segafredo non ha completato la gara a causa di una brutta caduta in discesa, sbattendo pesantemente il costato e la testa sull’asfalto. Il 27enne di Savigliano non ha perso conoscenza, ma dopo le prime cure al momento è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Forlì per i primi accertamenti.

In serata sono arrivati i primi esiti degli esami, che hanno evidenziato una frattura alla clavicola, fratture multiple costali al fianco destro e uno pneumotorace che ha richiesto il posizionamento di un drenaggio toracico. Oltretutto, Mosca ha riportato anche un leggero trauma cranico, senza ulteriori conseguenze.

Nella giornata di oggi Jacopo Mosca, ora ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, verrà sottoposto ad ulteriori controlli per escludere altre microfratture, mentre nei prossimi giorni verranno valutati gli eventuali tempi di recupero.

Foto: LaPresse