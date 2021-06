Importante novità per Alejandro Valverde come comunicato in un’intervista ad AS. Il veterano iberico, che ha appena superato le 41 primavere, sembrava essere pronto ad appendere la bicicletta al chiodo al termine di questa stagione. Lo spagnolo invece ci ha ripensato, annunciando di voler rimanere in gruppo anche l’anno prossimo.

Le sue parole: “Anche se non posso confermare che sarà il mio ultimo Tour, di certo non sarà la mia ultima stagione da professionista. Ma non ho ancora parlato con Movistar del rinnovo. Spero non ci siano problemi”.

Prosegue: “A causa della pandemia è stato un anno molto strano, senza tifosi sulle strade, senza preparazione adeguata e, per di più, senza trionfi nel mio caso, cosa che non mi era mai capitata. Ma visto che nel 2021 le cose funzionano, penso che continuare sia l’opzione migliore“.

L’obiettivo quest’anno sono i Giochi Olimpici: “Significherebbe realizzare un sogno, è l’unica medaglia che mi manca, ma vedremo come arriverà. Se soffrirò di jet lag, se mi adatterò bene alle condizioni e al percorso… Tutto si decide in un evento di un giorno, quindi ho intenzione di andarci nelle migliori condizioni“.

Foto: Lapresse