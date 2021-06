Canottaggio, Coppa del Mondo Sabaudia 2021: Niels Torre va in Finale A, Finale C per Simone Martini

Erano due gli equipaggi azzurri impegnati nella sessione pomeridiana della prima giornata della Coppa del Mondo di canottaggio in corso a Sabaudia: nel singolo pesi leggeri maschile Niels Alexander Torre arpiona la Finale A, mentre nel singolo senior maschile Simone Martini dovrà accontentarsi della Finale C.

Nella specialità non olimpica del singolo pesi leggeri Italia 1 di Niels Alexander Torre (SC Viareggio) vince la prima serie dei ripescaggi ed accede alla Finale A: l’azzurro chiude in 7.17.44, davanti ad Ungheria 1, al secondo posto in 7.19.96 (che così passa in Finale A assieme all’azzurro), alla Polonia, terza in 7.24.00, alla Francia, quarta in 7.32.59, ed alla Repubblica Ceca, quinta in 7.33.41.

Nella specialità olimpica del singolo senior maschile Italia 1 di Simone Martini (SC Padova) termina al terzo posto nella seconda serie dei recuperi in 7.15.18 e manca l’accesso alle semifinali, riservato ai primi due classificati, che sono la Croazia, prima in 7.07.18, ed Ungheria 1, seconda in 7.13.46, mentre l’azzurro dovrà accontentarsi della Finale C che metterà in palio il 13° posto. Quarta ed ultima piazza per Israele in 7.20.86.

Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna