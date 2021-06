Proseguono nel pomeriggio odierno con le prime cinque finali in specialità non olimpiche gli Europei di canoa velocità, in programma a Poznan, in Polonia: non ci sono medaglie per l’Italia, che raccoglie un quinto ed un ottavo posto.

Nel K1 500 maschile Alessandro Gnecchi è quinto in 1:44.305 nella gara vinta dal magiaro Balint Kopasz in 1:40.831, davanti al lusitano Joao Ribeiro, secondo in 1:42.138 (+1.307) ed al ceco Jakub Zavrel, terzo in 1:42.391 (+1.560), mentre nel C2 500 maschile Luca Santini e Daniele Incollingo sono ottavi in 1:48.016, mentre l’oro va alla Russia in 1:44.915, davanti alla Germania, d’argento in 1:44.989 (+0.074) ed all’Ucraina, bronzo in 1:45.215 (+0.300).

Nelle altri finali, senza italiani al via, nel C1 500 femminile l’oro va all’ucraina Liudmyla Luzan, che domina in 2:07.235, davanti alla magiara Virag Balla, seconda in 2:13.332 (+6.097) ed alla bielorussa Alena Nazdrova, terza in 2:13.345 (+6.110), mentre nel K4 1000 maschile vince la Bielorussia in 3:02.023, davanti all’Ungheria, d’argento in 3:02.696 (+0.673) ed alla Russia, sul podio in 3:03.850 (+1.827), infine nel K2 1000 femminile oro all’Ungheria in 3:40.532, davanti alla Spagna, seconda in 3:45.961 (+5.429) ed alla Polonia, terza in 3:49.285 (+8.753).

Foto: comunicato stampa Federcanoa