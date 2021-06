Canoa velocità, Europei 2021: poche soddisfazioni per gli azzurri nelle specialità olimpiche, dove non arrivano podi

Si chiudono senza particolari soddisfazioni, almeno nelle specialità olimpiche, gli Europei senior 2021 di canoa velocità dell’Italia, disputati nello scorso fine settimana a Poznan, in Polonia: gli equipaggi che vedremo a Tokyo archiviano un quarto, un quinto ed un nono posto.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Tra le imbarcazioni che vedremo a Tokyo la migliore performance arriva nel K1 200 femminile ad opera di Francesca Genzo, che si classifica quarta, mentre nel K1 200 maschile l’altro sprinter azzurro, Manfredi Rizza, porta a casa il quinto posto, infine chiudono al nono ed ultimo posto in finale nel K2 1000 maschile Samuele Burgo e Luca Beccaro.

Tra gli azzurri che non saranno a Tokyo, invece, arriva un altro legno nel C1 1000 maschile, dove è quarto Carlo Tacchini, mentre nel C2 1000 maschile sono settimi Nicolae e Sergiu Craciun. Non arriva in Finale A, ma vince la Finale B e coglie il decimo posto assoluto nel K1 500 femminile Agata Fantini, infine nel K2 500 femminile mancano l’accesso in Finale A Irene Bellan e Mathilde Serena Rosa.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Manfredi Rizza ed Andrea Di Liberto vincono quella che è l’unica la medaglia d’oro dell’Italia in questa rassegna, conquistando il titolo continentale nel K2 200 maschile. Per il resto anche in questo caso poche soddisfazioni: nel K1 500 maschile Alessandro Gnecchi è quinto, mentre nel C1 200 maschile Nicolae Craciun è sesto.

Chiudono al settimo posto sia Carlo Tacchini nel C1 500 maschile che Daniele Santini e Luca Incollingo nel C2 200 maschile, con questi ultimi che raggiungono anche l’ottavo posto nel C2 500 maschile, infine nel K1 1000 femminile Agata Fantini è nona.

Nelle gare sui 5000 metri in chiusura di manifestazione arriva la seconda medaglia dell’Italia, con Carlo Tacchini che centra il bronzo nel C1 maschile, mentre ci sono il quarto posto per Samuele Burgo nel K1 maschile, e la decima posizione per Mathilde Serena Rosa nel K1 femminile.

Foto: comunicato stampa Federcanoa