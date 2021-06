Canoa slalom, Coppa del Mondo Markkleeberg 2021: fuori in semifinale gli azzurri della canadese

La Coppa del Mondo di canoa slalom in corso in Germania, a Markkleeberg, non riserva soddisfazioni all’Italia della canadese: i quattro azzurri che avevano superato le batterie sono tutti usciti stamane in semifinale, mancando così l’ingresso tra i migliori dieci.

Nel C1 femminile conclude al 18° posto Marta Bertoncelli, autrice di un percorso netto in una discesa però fin troppo lenta, che chiude in 121.79, mentre si classifica al 22° posto Elena Borghi, gravata di 4 penalità in una run con tempi di percorrenza simili alla connazionale, chiusa con il crono di 125.57.

Nel C1 maschile termina 15° Raffaello Ivaldi, anch’egli autore di un percorso netto ma di una discesa molto lenta chiusa in 102.32, mentre giunge 19° Roberto Colazingari, più veloce del compagno ma gravato di 4 penalità, che termina con il crono di 103.68.

Foto: Pier Colombo