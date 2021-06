Camila Giorgi-Vekic oggi, Wta Birmingham 2021: orario, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 16 giugno, il torneo Viking Classic 2021 di tennis, di categoria WTA 250, che si gioca sull’erba outdoor di Birmingham, vedrà scattare il secondo turno del tabellone principale di singolare, con il match tra l’italiana Camila Giorgi e la testa di serie numero 3, la croata Donna Vekic.

Tra i cinque incontri previsti in singolare (oltre a tre in doppio), è in programma anche quello tra l’azzurra Camila Giorgi e la numero 3 del seeding, la croata Donna Vekic, che sarà il terzo a partire dalle ore 12.00 italiane sul Campo Ann Jones.

Sarà possibile seguire l’incontro Giorgi-Vekic in diretta tv in chiaro su SupertennisTV, ed in streaming gratuitamente su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Giorgi e Vekic.

PROGRAMMA GIORGI-VEKIC WTA BIRMINGHAM 2021

Mercoledì 16 giugno

Campo Ann Jones, a partire dalle ore 12.00 italiane

FRA C. Garcia-CZE M. Bouzkova (8)

AUS A. Tomljanovic-USA C. Vandeweghe

ITA C. Giorgi-CRO D. Vekic (3)

CHN S. Zhang (6)-GBR H. Watson

Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse