Calendario Settecolli nuoto 2021: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Dal 25 al 27 giugno la piscina del Foro Italico di Roma si animerà grazie all’edizione 2021 del Trofeo Settecolli di nuoto. Una competizione molto attesa. In primis, saranno chiamati in causa gli azzurri che dovranno far bene essendo questa l’ultima chance per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo, andando a delineare una compagine il cui target sarà stupire in Giappone. Per l’edizione del 2021 verrà utilizzata la stessa formula a serie del 2020, ovvero le serie lente si svolgeranno al mattino e quelle veloci avranno inizio alle ore 18:30.

Per chi è possesso già del tempo sarà dunque una prova generale in vista di quel che sarà. I grossi come calibri come Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Federica Pellegrini, Martina Carraro e Benedetta Pilato nuoteranno liberi di testa, ma vorranno comunque testarsi in una delle piscine più belle del mondo per il suo scenario unico nel proprio genere.

Di seguito il programma delle gare con alcuni degli italiani di vertice al via e come seguire in tv:

PROGRAMMA TROFEO SETTECOLLI 2021

VENERDI’ 25 GIUGNO

A partire dalle ore 09.00 le serie lente

100m dorso M

400m stile libero M

100m rana M

100m farfalla M

50m stile libero M

50m dorso F

200m stile libero F

100m rana F

50m farfalla F

1500m stile libero F

Le serie veloci a partire dalle 18.30

100m dorso M – Thomas Ceccon

50m dorso F

400m stile libero M – Gabriele Detti, Marco De Tullio

200m stile libero F – Federica Pellegrini

100m rana M – Nicolò Martinenghi

100 m rana F – Benedetta Pilato, Martina Carraro

100m farfalla M – Federico Burdisso

50m farfalla F

50m stile libero M

1500m stile libero F – Simona Quadarella, Martina Caramignoli

SABATO 26 GIUGNO

A partire dalle ore 09.00 le serie lente

100m farfalla F

100m dorso F

400m misti F

100m stile libero F

50m rana F

800m stile libero F

200m farfalla M

50m dorso M

400m misti M

100m stile libero M

50m rana M

800m stile libero M

A partire dalle 18.30 le serie veloci

100m farfalla F

200m farfalla M

100m dorso F – Margherita Panziera

50m dorso M

400m misti F – Sara Franceschi

400 m misti M – Alberto Razzetti

100m stile libero F – Federica Pellegrini

50m dorso M

100m stile libero M – Alessandro Miressi

50m rana F – Benedetta Pilato, Martina Carraro

50 m rana M – Nicolò Martinenghi

800m stile libero F – Simona Quadarella

800 m stile libero M – Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti

DOMENICA 27 GIUGNO

A partire dalle 09.00 le serie lente

50m stile libero F

200m dorso F

200 m farfalla F

200m rana F

400m stile libero F

200m misti F

200 m dorso M

50m farfalla M

200m rana M

200 m stile libero M

200m misti M

1500m stile libero M

A partire dalle ore 18.30 le serie veloci

50m stile libero F

200m dorso M

200 m dorso F – Margherita Panziera

50m farfalla M

200m farfalla F

200 m rana M – Luca Pizzini

200m rana F – Martina Carraro

200m stile libero M – Stefano Ballo

400m stile libero F – Simona Quadarella

200m misti M – Alberto Razzetti

1500m stile libero M – Gregorio Paltrinieri

PROGRAMMA TROFEO SETTECOLLI 2021 IN TV

Dal 25 al 27 giugno sarà di scena l’edizione 2021 del Trofeo Settecolli di nuoto, ultima chance per gli atleti della Nazionale italiana di nuoto per staccare il biglietto per Tokyo. La copertura televisiva sarà affidata a RaiSport che trasmetterà in diretta le serie veloci della competizione, live streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle prove.

