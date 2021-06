Un incubo per poco più di un’ora e dopo il dolce sollievo. Il malore accusato dal giocatore della Danimarca Christian Eriksen, nel corso del match degli Europei 2021 di calcio tra la compagine danese e la Finlandia, ha portato tutti, appassionati e non, in uno stato di tristezza e smarrimento.

Difficile non venir travolti dal fiume in piena emotivo di quei momenti: tanti volti rigati dalle lacrime a Copenaghen e davanti ai teleschermi perché il gioco aveva lasciato spazio al dramma. L’epilogo ci ha regalato un sorriso e quanto accaduto sul rettangolo verde, ancor di più del solito, ha reso tutti più umani.

Da questo punto di vista l’agire coraggioso del capitano Simon Kjaer è stato lodato nella sua semplicità sia per la prontezza nel soccorrere il suo amico che nel modo di consolare la fidanzata di Christian in lacrime sul rettangolo verde: “Sono stati giorni moto speciali in cui il calcio non era la cosa più importante. E’ stato uno shock che farà parte di me e di noi per sempre“, ha dichiarato Kjaer (fonte: Ansa).

“La sola cosa che è importante e importa è che Christian stia bene. Andiamo in campo per lui, lo terremo sempre nei nostri cuori“, ha aggiunto il difensore centrale che quest’oggi guiderà i suoi compagni contro il Belgio dalle ore 18.00. Un match nel corso del quale Eriksen verrà omaggiato al 10′ per via del suo legame con quel numero (la maglia della selezione danese).

