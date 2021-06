Ultimo test ufficiale prima degli Europei ormai alle porte per la Nazionale Italiana di calcio maschile, che si appresta ad affrontare in amichevole la Repubblica Ceca allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna venerdì 4 giugno a partire dalle ore 20.45 con diretta tv in chiaro su Rai 1.

La rosa dei convocati è già stata diramata da parte del Commissario Tecnico azzurro Roberto Mancini, che quindi sfrutterà il match di domani sera per effettuare degli esperimenti e (soprattutto) per valutare lo stato di forma dei suoi giocatori ad una settimana dalla partita inaugurale della rassegna continentale, in programma allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 11 giugno contro la Turchia.

L’ex allenatore di Inter e Zenit dovrebbe optare per il consueto 4-3-3 con Donnarumma in porta e la coppia di centrali difensivi Bonucci-Chiellini targata Juventus, mentre sugli esterni potrebbero agire Florenzi ed Emerson Palmieri. Ballottaggio Jorginho-Pellegrini a centrocampo per affiancare Barella e Locatelli, con quest’ultimo che prova a guadagnarsi un posto da titolare in vista dell’Europeo (aspettando il rientro dall’infortunio di Verratti).

Tridente d’attacco composto presumibilmente dalla punta centrale Immobile (in alternativa Belotti) e dagli esterni Chiesa e Insigne, ma durante il match verranno coinvolti quasi tutti gli effettivi a disposizione in modo da sperimentare possibili soluzioni d’emergenza a partita in corso.

Foto: Lapresse