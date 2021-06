Calcio, Europei 2021: Spagna-Polonia 1-1, Lewandowski risponde a Morata, Moreno sbaglia un rigore

E’ terminata 1-1 all’Estadio de La Cartuja di Siviglia il confronto valido per il Gruppo E degli Europei 2021 di calcio tra Spagna e Polonia. Una partita nella quale la compagine di Luis Enrique ha sprecato tante occasioni tra cui anche un calcio di rigore fallito da Moreno al 58′.

Dunque, al vantaggio iniziale di Alvaro Morata al 25′, ha risposto il bomber polacco Robert Lewandowski al 54′. Un riscontro che, nei fatti, serve a poco a entrambe le compagini, tenendo conto che le Furie Rosse sono in terza posizione con soli due punti all’attivo, mentre la Polonia è in ultima piazza con un solo punto. Appare chiaro che l’ultimo turno di questo raggruppamento sarà fondamentale per stabilire chi andrà agli ottavi di finale.

PRIMO TEMPO – Luis Enrique vara un 4-3-3: Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Pedri; Morata, Gerard Moreno, Dani Olmo. Paulo Sousa risponde con un 3-4-2-1: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Moder, Klich, Puchacz; Swiderski, Zielinski; Lewandowski. Grande equilibrio nelle prime fasi, con gli iberici più manovrieri e pericolosi nel complesso. Morata al 18′ prova a farsi vedere con una girata, ma la retroguardia polacca si chiude bene. Al 25′ la VAR regala il gol alle Furie Rosse: Gerard Moreno mette in area piccola un pallone rasoterra per la punta iberica che realizza. Inizialmente la rete viene annullata per fuorigioco, ma poi la tecnologia dà ragione alla Spagna. Al 43′ c’è una clamorosa doppia chance per la Polonia: sinistro basso, da fuori, di Swiderski e palo pieno a Unai Simon battuto. Il portiere basco, poi, chiude alla grande sulla ribattuta di Lewandowski.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa con la forza dell’orgoglio la formazione di Sousa perviene al pareggio: cross dalla destra di Jozwiak e colpo di testa imperioso, in piena area, di Lewandowski che si fa largo con mestiere e qualità. Al 57′, però, la Spagna ha la chance per riportarsi in vantaggio: pestone ingenuo di Moder su Gerard Moreno in area. Episodio ravvisato dalla VAR. Sul dischetto Moreno sbaglia e sulla respinta del palo a Szczesny battuto Morata incredibilmente non inquadra lo specchio della porta. Gli uomini di Luis Enrique attaccano a testa bassa, con Morata più volte alla conclusione, ma manca il necessario pragmatismo. Il match, dunque, si conclude sull’1-1.

