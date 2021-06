Calcio, Europei 2021: Danimarca spalle al muro contro il Belgio, Olanda-Austria spareggio per il primato del gruppo C

Prosegue quest’oggi la seconda giornata della fase a gironi dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile con altri tre incontri che riguardano i gruppi B e C. Dopo la vittoria di ieri della Russia per 1-0 sulla Finlandia, si fa ancor più incerta e complessa la situazione di classifica del raggruppamento ospitato dalle città di Copenaghen e San Pietroburgo.

Alle ore 18 si completa dunque la seconda giornata del gruppo B con l’attesissima sfida tra Danimarca e Belgio. I padroni di casa, dopo lo shock per il malore in campo di Chris Eriksen durante la partita d’esordio (poi persa 0-1) con la Finlandia, si trovano già spalle al muro e devono muovere la loro classifica per avere delle chance di qualificazione agli ottavi in vista dello scontro diretto con la Russia dell’ultimo turno. I Diavoli Rossi invece vanno a caccia della seconda vittoria di seguito per ipotecare il primo posto del girone confermandosi a punteggio pieno.

Sfida già decisiva alle ore 15 in quel di Bucarest tra Ucraina e Macedonia del Nord, entrambe ferme a quota zero punti in classifica dopo il primo turno e quindi costrette a fare risultato per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. La squadra del c.t. Andriy Shevchenko, reduce dalla sconfitta di misura in Olanda, parte coi favori del pronostico ed è chiamata a vincere (possibilmente con almeno due reti di scarto) per potersi permettere due risultati su tre contro l’Austria nello scontro diretto dell’ultima giornata.

In serata fari puntati ad Amsterdam su Olanda-Austria, spareggio per il primo posto del gruppo C tra due formazioni attualmente appaiate a punteggio pieno in testa alla graduatoria del raggruppamento. Gli Orange possono ancora giocarsi il “jolly” Macedonia del Nord all’ultimo turno, perciò un pareggio odierno non complicherebbe notevolmente il loro cammino verso il primato del girone, mentre la priorità del Das Team è quella di mettere al sicuro il pass per gli ottavi.

Foto: Lapresse