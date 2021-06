Baseball, Serie A 2021: Collecchio vince e allunga in testa alla classifica, bene anche Modena

Turno infrasettimanale nella Serie A di baseball 2021, che nel girone C vede ancora in testa alla classifica la Camec Collecchio, capace di vincere contro la Fontana Ermes Sala Baganza, mentre la Camec Modena ha piegato senza troppi affanni la Farma Crocetta.

Per la capolista pochissimi gli intoppi, con un grande Manuel Santana che dal monte non ha concesso punti nei primi cinque inning, mentre le volate di sacrificio di Manuel Joseph e Alessandro Deotto hanno sbloccato il punteggio già nella prima frazione.

Nel quarto inning ecco invece l’allungo decisivo, quando Collecchio ha portato a casa ben quattro corse, per merito dei singoli di Maicol Lori, Riccardo Flisi e Davide Benetti. Sala Baganza ha accorciato dunque grazie al singolo di Rocco Daraio, ma poi ha commesso troppi errori nei lanci, permettendo ai padroni di casa di allungare fino al decisivo 13-3.

Tutto facile anche per la Camec Modena sul Farma Crocetta. La valida di Alex Russo ha sbloccato il tabellone già alla prima ripresa, allungando sul 4-0 nel secondo inning dopo tre basi su ball concesse da Riccardo Bigliardi. Crocetta ha abbozzato ad una reazione, ma non è riuscita ad attraversare casa base come invece ha fatto Modena, dopo il fuoricampo del solito Russo, per il 7-0 finale.

Classifica:

Gir. C. Camec Collecchio (11-2), .846; Comcor Engineering Modena (7-4), .636; Farma Crocetta (7-6), .538; Fontana Ermes Sala Baganza (4-7), .364; Ciemme Oltretorrente (1-11), .083.

Foto: FIBS