Danimarca-Belgio oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Nuova giornata di gare agli Europei di calcio 2021, che dopo il grosso spavento per Christian Eriksen vedranno di nuovo in campo la Danimarca, opposta questa volta al pericolosissimo Belgio, tra le favorite del torneo, per la seconda giornata del gruppo B.

La partita si svolgerà dunque quest’oggi, giovedì 17 giugno 2021, alle ore 18, presso il Telia Parken di Copenaghen, e sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, mentre non mancherà lo streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW

PROGRAMMA DANIMARCA-BELGIO

Europei calcio 2021

Giovedì 17 giugno 2021

Ore 18.00 Danimarca-Belgio

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Le probabili formazioni:

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Jensen, Delaney; Poulsen, Braithwaite, Wind. Ct. Hjulmand.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. Ct. Martinez.

Foto: LaPresse