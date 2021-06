Calcio, Coppa America 2021: Ecuador, stop al Brasile e quarti. Avanza il Perù

Due partite lottate nella notte della Coppa America 2021. Di fronte da una parte Ecuador e Brasile, dall’altra Perù e Venezuela (di nuovo a ranghi più accettabili dopo il recupero di 8 colpiti dal Covid-19). Andiamo a vedere quello che è accaduto sul rettangolo verde là dove il calcio è ben più di uno sport.

Tra Ecuador e Brasile è 1-1, in una partita per metà sorprendente e per l’altra metà, in fondo, attesa visto che la Seleçao il turno l’aveva già passato. Vanno in vantaggio i verdeoro con un colpo di testa di Militao al 37′ a sfruttare una lunga superiorità dei suoi compagni. Il pari è di Mena al 52′, e in questo caso la difesa brasiliana ha le sue colpe anche per non esser riuscita a far scattare la trappola del fuorigioco. Il Brasile ha anche tentato di vincerla, questa partita, ma fino al 95′ i tentativi sono risultati infruttuosi.

Nonostante la forma di molti giocatori non possa per forza di cose essere la migliore, c’è tanto orgoglio da parte del Venezuela, che ben poco ha da perdere. Di occasioni ce ne sono tantissime da una parte e dall’altra, senza soluzione di continuità. A ridere per ultimo, però, è il Perù: a inizio ripresa (48′), destro da distanza ravvicinata dopo un calcio d’angolo. La Blanquirroja di occasioni per chiudere ne avrebbe parecchie, ma non le sfrutta, ma la Vinotinto non riesce a presentarsi molto spesso in area.

Questa notte altre due sfide di livello. La prima tra Uruguay e Paraguay, la seconda tra Bolivia e Argentina: entrambe si disputeranno nella notte italiana, e contemporaneamente. Saranno le ultime partite prima dei quarti di finale, dove ci sono già Perù, Brasile, Colombia ed Ecuador.

Foto: LaPresse