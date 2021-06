Boxe femminile, Qualificazioni Olimpiadi: le azzurre in corsa a Parigi e le avversarie

Mancano meno di due mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e la boxe deve assegnare ancora diversi pass per la rassegna a cinque cerchi, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Parigi si appresta ad ospitare il torneo preolimpico europeo: la capitale francese sarà teatro della contesa da venerdì 4 a martedì 8 giugno. Si riparte dal tabellone e dai risultati della kermesse interrotta bruscamente nel marzo 2020, quando la pandemia esplose all’improvviso e obbligò gli organizzatori a chiudere tutto in fretta e furia a Londra.

L’Italia è ancora in corsa con sei ragazze. Giordana Sorrentino e Angela Carini sono a una sola vittoria dai Giochi, rispettivamente nei 51 kg e nei 69 kg. Sono attese dai quarti di finale rispettivamente contro la serba Nina Radanovic e la francese Emile Sonvico: un successo le spedirebbe di diritto a Tokyo, una sconfitta le obbligherebbe a incrociare le dita. Nella categoria di Sorrentino sono in palio sei pass, dunque sarebbe necessaria la finale di Radanovic; in quella di Carini ne sono previsti cinque, dunque Sonvico dovrebbe vincere il titolo.

Cammino più lungo, invece, per Irma Testa e Rebecca Nicoli, che devono disputare anche il loro ottavo di finale. La 57 kg è attesa dalla forte russa Vorontsova, mentre la 60 kg sarà impegnata contro la slovacca Tebelova. In entrambe le categorie sono previsti sei pass, dunque le azzurre devono accedere alle semifinali per essere sicure della qualificazione ai Giochi. In caso di eliminazione ai quarti devono sperare che le loro avversarie giungano fino alla finale.

Assunta Canfora è invece obbligata ad accedere alle semifinali se vorrà disputare le Olimpiadi tra le 75 kg, visto che nella massima categoria di peso sono previsti solo quattro pass: si incomincia col difficilissimo quarto di finale contro la turca Demiz.

Foto: FPI