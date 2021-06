Boxe femminile, Irma Testa sarà testa di serie alle Olimpiadi! Obiettivo medaglia

Irma Testa sarà testa di serie alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La pugile italiana ha conquistato questo diritto grazie alla vittoria ottenuta nel preolimpico concluso oggi a Parigi. Il nostro peso piuma ha conquistato il pass per i Giochi cerchi grazie all’accesso in semifinale e poi si è imposta anche nel torneo, demolendo tra le altre la fortissima russa Vorontsova (argento mondiale in carica) e l’irlandese Walsh. La campana si presenterà ai Giochi con l’obiettivo di conquistare una medaglia e col sogno di mettersi al collo il metallo più pregiato.

Il fatto di essere testa di serie le garantisce un sorteggio sulla carta più favorevole e dunque un tabellone più agevole verso le fasi calde della rassegna a cinque cerchi. Tra le 57 kg sono qualificate 20 atlete, dunque Irma Testa dovrebbe beneficiare dell’accesso diretto agli ottavi di finale e sarebbe dunque a due sole vittorie dalla medaglia. La data del sorteggio non è ancora stata definita, devono essere ancora assegnati i posti di “riallocazione mondiale” e le wild card dalla tripartite commission.

“Sono contentissimo” queste le parole di Coach Renzini “per il mondo in cui Irma, a qualificazione ottenuta, ha affrontato questi ultimi due match, che consideravo dei veri e propri preliminari olimpici. Questa vittoria le assicura, oltretutto, di essere testa di serie a Tokyo e quindi di poter avere un buon sorteggio iniziale. Irma è concentratissima e decisa ad andare in Giappone per fare un grandissimo risultato. Felice per tutte le ragazze che si sono qualificate e che, a mio avviso, hanno tutto per regalarci grandi soddisfazioni ai prossimi Giochi”.

Foto: Jérémy Whyte (Boxing Road to Tokyo)