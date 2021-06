Boxe, Assunta Canfora sconfitta da Sennur Demir. Addio Olimpiadi

Assunta Canfora è stata subito eliminata nel torneo preolimpico di boxe, iniziato oggi a Parigi (nella capitale francese si è ripartiti da dove ci si era interrotti a Londra nel marzo 2020 a causa dell’esplosione della pandemia). L’azzurra è stata sconfitta dalla turca Sennur Demir con verdetto unanime (5-0) negli ottavi di finale dei pesi medi (75 kg). La nostra portacolori ha così dovuto dire addio al sogno di conquistare un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 attraverso questa manifestazione, visto che in questa categoria di peso ne vengono messi in palio soltanto quattro (occorre arrivare in semifinale).

La 28enne campana ha tenuto botta nel primo round, poi sulla lunga distanza ha sofferto contro la maggiore fisicità dell’avversaria e ha dovuto alzare bandiera bianca. Tre giudici hanno premiato l’anatolica per 29-28, gli altri due hanno ravvisato un netto 30-27. L’azzurra deve sperare in un buon piazzamento nel ranking mondiale per conquistare un pass a cinque cerchi, ma la situazione appare decisamente complessa.

LA CRONACA DELL’INCONTRO

Assunta Canfora inizia a spron battuto, prende il controllo del ring e cerca di colpire ripetutamente la rivale, la quale esce con fatica dalla morsa dell’azzurra dopo una trentina di secondi. L’anatolica cerca di reagire e si fa apprezzare con un paio di colpi al corpo dell’azzurra, la quale è però brava a svicolare. Nell’ultimo minuto le due pugili si scambiano una serie di colpi senza remore. Tre giudici premiano Canfora (10-9), gli altri due Demir (10-9).

Demir alza un po’ il livello del suo pugilato in avvio del secondo round, Canfora soffre un po’ troppo ed è anche costretta a legare dopo essere scivolata a causa di un inciampo. Nell’ultimo minuto, però, Assunta cerca di insistere nella sua azione, ma senza avere soddisfazione. Tutti i giudici premiano l’anatolica nella seconda ripresa (10-9). Dunque si arriva agli ultimi tre minuti con la turca avanti di 2 punti su 2 cartellini e una situazione di pareggio per 3 giudici.

Canfora cerca di costruire qualcosa nel round conclusivo per provare a ribaltare un verdetto che sembra già segnato, ma soffre la maggiore fisicità dell’avversaria e non riesce a portare dei colpi di un certo rilievo. Col passare dei secondi Tokyo sfugge di mano e non si riesce a invertire la rotta. La turca controlla la situazione e prosegue la sua avventura nel torneo preolimpico, mentre la nostra portacolori deve fare i bagagli.

