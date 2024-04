Boxe: Assunta Canfora subito eliminata agli Europei dalla slovacca Kubalova

Assunta Canfora è stata eliminata dagli Europei di boxe 2024. A sconfiggerla, per verdetto non unanime dei giudici (4-3) è la slovacca Tamara Kubalova, che dunque avanza nei 63 kg. Giornata, in sostanza, negativa per l’Italia vista anche l’eliminazione di Rebecca Nicoli nei 60 kg.

Nel primo round Canfora sembra semplicemente un gradino sotto rispetto a Kubalova, che parte con più convinzione. E le riesce, del resto, un po’ tutto, mentre l’italiana non trova parecchie cose, a partire dalla distanza. Logica è l’unanimità dei giudici per la slovacca.

Tutto cambia nella seconda ripresa, in cui l’azzurra, pur se a metà finisce al tappeto (ma senza essere contata), fa del suo meglio per far capire a Kubalova chi è. E ci riesce, dal momento che quel che prima non le entrava ora le entra e il rapporto di favore dei giudici s’inverte totalmente, garantendo una parità assoluta.

A questo punto l’ultimo round si prospetta come una battaglia furiosa. E tale è, con le due che non si risparmiano sotto nessun punto di vista. Alla fine, però, sono i dettagli, quelli piccolissimi, a premiare la slovacca in un combattimento che avrebbe potuto prendere entrambe le direzioni.