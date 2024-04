Boxe, sorteggiati i tabelloni degli Europei: definiti gli avversari degli azzurri, assenti i qualificati alle Olimpiadi

L’Italia sarà presente con tredici pugili agli Europei 2024 di boxe, che andranno in scena a Belgrado (Serbia) dal 18 al 29 aprile. I colori azzurri saranno difesi da 8 uomini e 5 donne, ma spicca l’assenza di alcune stelle del movimento, a partire da Aziz Abbes Mouhiidine (argento iridato tra i pesi massimi) e Irma Testa (Campionessa del Mondo dei pesi piuma).

Non saliranno sul ring anche gli altri italiani qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024: Salvatore Cavallaro (80 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Diego Lenzi (+92 kg), Sirine Charaabi (54 kg), Angela Carini (66 kg) e Alessia Mesiano (60 kg). Si è dunque deciso di preservarsi in vista del grande appuntamento della stagione.

Proveranno a mettersi maggiormente in luce Alfred Commey (80 kg), Francesco Iozia (60 kg), Olena Savchuk (54 kg), Rebecca Nicoli (60 kg) ed Assunta Canfora (63 kg). Presenti tanti giovani e nuovi nomi del panorama tricolore: Giovanna Marchese (48 kg), Jessica Galizia (75 kg), Tommaso Sciacca (54 kg), Giuseppe Canonico (57 kg), Giacomo Giannotti (63,5 kg), Gabriele Guidi Rontani (71 kg), Remo Salvati (75 kg), Vincenzo Lizzi (86 kg).

Tommaso Sciacca esordirà agli ottavi di finale dei 54 kg contro il maltese Schembri Dyson per meritarsi la sfida con il bulgaro Radev Yasen. Giuseppe Canonico partirà agli ottavi di finale tra i 57 kg contro il croato Prkacin Vide, nel mirino il match con l’armeno Bazeyan Artur (testa di serie numero 2). Francesco Iozia incrocerà il russo Vsevolod Shumikov agli ottavi dei 60 kg: sfida rovente contro il numero 3 del tabellone, per poi incrociare il vincente della sfida tra lo scozzese Akram Isa e il polacco Sulecki Jakub.

Tra i 63,5 kg combatterà Giacomo Giannotti, che esordirà ai sedicesimi contro il bielorusso Vauchok Vadzim per meritarsi il match contro la testa di serie numero 1, ovvero il russo Gabil Mamedov. Tra i 71 kg gareggerà Gabriele Guidi Rontani: sedicesimo di finale contro il turco Tugrulhan Erdemir, chi vince affronterà la tds numero 2, il francese Makan Traorè. Remo Salvati rappresenterà l’Italia tra i 75 kg: si incomincia agli ottavi di finale contro il croato Gabriel Debanic, poi sfida all’armeno Harutyunyan Gakhtang o all’ungherese Mester Soma, con l’orizzonte la tds numero 1, il bulgaro Kiwan Rami Mofid.

Alfred Commey è una delle carte migliori dell’Italia: sedicesimo di finale degli 80 kg contro il turco Osmanli Sultan, possibile ottavo contro il francese Cesar Yojerlin (testa di serie numero 3), poi ai quarti uno tra il montenegrino Petar Marcic e il belga Aythan Sinembio, i favoriti del tabellone sono l’armeno Rafayel Hovhannisyan e lo spagnolo Jalidov Gafurova. Vincenzo Lizzi sfiderà il rumeno Paul Andrei Aradoaie agli ottavi tra gli 86 kg, al turno successivo o lo slovacco Kostur Joseph o l’armeno Harutyunyan Hamlet.

Giovanna Marchese è già ai quarti di finale tra le 48 kg e sfiderà la spagnola Carmen Gonzalez Ortega, poi possibile matcg con una tra la slovacca Nicole Durikova, la francese Gloria D’Almeida e la russa Iulia Chumgalakova. Ai quarti di finale anche Olena Savchuk, che sfiderà una tra la turca Hatice Akbas e la rumena Lacramioara Perijoc tra le 54 kg, poi una tra la bulgara Stanimira Petrova, l’irlandese Fay Niamh e la russa Karina Tazabekova.

Rebecca Nicoli debutterà agli ottavi tra le 60 kg contro la turca Gizem Ozer per meritarsi la sfida contro l’irlandese Kellie Anne Harrington, testa di serie numero 1. Cammino non semplice per Assunta Canfora tra le 63 kg: ottavo di finale contro la slovacca Tamara Kubalova, all’orizzonte l’armena Sona Harutyunyan (tds numero 2). Jessica Galizia già ai quarti tra le 75 kg contro la turca Busra Isildar, poi possibile incrocio con l’irlandese Aoife O’Rourke (tds 1).