Oggi, martedì 15 giugno, il torneo Queen’s 2021 di tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà completarsi il primo turno del tabellone principale di singolare, con il derby italiano tra Matteo Berrettini, testa di serie numero 1, e Stefano Travaglia.

Sarà possibile seguire l’incontro Berrettini-Travaglia in diretta tv in abbonamento su Sky Sport ed in chiaro su SuperTennisTV, ed in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Berrettini e Travaglia.

PROGRAMMA BERRETTINI-TRAVAGLIA QUEEN’S 2021

Martedì 15 giugno

Campo Centrale, a partire dalle ore 13.00 italiane

(1) Matteo Berrettini VS Stefano Travaglia

Alexei Popyrin VS (6) Daniel Evans

Benoit Paire VS (WC) Andy Murray

(Q) Aleksandar Vukic VS (2) Denis Shapovalov

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport *

Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

* = di seguito la programmazione di Sky Sport per martedì 15 giugno

Seconda giornata – dalle 13.00 alle 21.00 Sky Sport Arena

Seconda giornata – dalle 13.00 alle 18.00 Sky Sport Uno

Foto: LaPresse