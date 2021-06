Matteo Berrettini va a caccia delle semifinali al Queen’s. La breve stagione sull’erba è iniziata positivamente per il tennista romano, testa di serie numero uno del prestigioso torneo londinese. Nella giornata di ieri il numero nove del mondo ha superato in due set Andy Murray ed anche oggi se la vedrà con un tennista britannico, Daniel Evans, in quello che sarà il primo scontro tra loro.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Matteo Berrettini-Daniel Evans, quarto di finale del torneo ATP del Queen’s. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e SuperTennis. In diretta streaming su SkyGo. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

BERRETTINI-EVANS: PROGRAMMA E ORARIO

VENERDI’ 18 GIUGNO:

Secondo match sul Centrale (programma dalle 13.00) – Matteo Berrettini vs. Daniel Evans

In precedenza Cilic-De Minaur

BERRETTINI-EVANS, COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, SuperTennis

DIRETTA STREAMING – SkyGo

