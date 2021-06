Berrettini-Djokovic oggi, Roland Garros 2021: orario, programma, tv, streaming

Oggi, non prima delle 20.00, Matteo Berrettini scenderà sul campo del Philippe Chatrier di Parigi per affrontare il n.1 del mondo Novak Djokovic nel match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2021.

L’azzurro nell’ultimo incontro in programma sul campo principale dello Slam francese andrà a caccia dell’impresa, confrontandosi con il riferimento del circuito internazionale. Matteo arriva all’appuntamento, agevolato dall’annuncio del ritiro dello svizzero Roger Federer contro cui avrebbe dovuto confrontarsi negli ottavi di finale. La decisione di dare forfait dell’elvetico gli ha sorriso in questo senso, anche se Berrettini avrebbe desiderato giocarsi la qualificazione in campo e non in questa maniera.

La partita contro Djokovic non si presenta facile per il semplice fatto che la superficie dovrebbe essere un fattore a favore di Nole. Il romano per sperare di fare partita con il balcanico dovrà avere un’eccellente percentuale di efficienza dal servizio per fiaccare la risposta penetrante del suo avversario e fare la differenza con il dritto da fondo. Da considerare anche il fatto che il campione nativo di Belgrado è reduce dal successo in cinque set contro l’azzurrino Lorenzo Musetti, anche se le fatiche per imporsi in quel match sono relative proprio per l’andamento del confronto.

Tra i quattro match previsti (due di singolare maschile e due di singolare femminile) è in programma anche la sfida tra l’azzurro Matteo Berrettini numero 9 del seeding, ed il serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo, nel quarto match dalle ore 11.00 sul Campo Philippe Chatrier, che si giocherà comunque non prima delle ore 20.00. La diretta tv del match sarà affidata a Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurosport Player e discovery+, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA BERRETTINI-DJOKOVIC ROLAND GARROS 2021

Mercoledì 9 giugno

Campo Philippe Chatrier

A partire dalle ore 11.00

USA C.GAUFF [24] – CZE B.KREJCIKOVA

A seguire

GRE M.SAKKARI [17] – POL I.SWIATEK [8]

A seguire

ESP R.NADAL [3] – ARG D.SCHWARTZMAN [10]

Non prima delle ore 20.00

SRB N.DJOKOVIC [1] – ITA M.BERRETTINI [9]

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player e discovery+

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse