Tra i tre incontri previsti in singolare (oltre a due in doppio), è in programma anche quello tra l’azzurro Matteo Berrettini, numero 1 del seeding, e la testa di serie numero 4, l’australiano Alex de Minaur, che sarà il secondo a partire dalle ore 13.00 italiane sul Campo Centrale, ma comunque non prima delle ore 14.00 italiane.

Sarà possibile seguire l’incontro Berrettini-De Minaur in diretta tv in abbonamento su Sky Sport ed in chiaro su SuperTennisTV, ed in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Berrettini e De Minaur.

PROGRAMMA BERRETTINI-DE MINAUR QUEEN’S 2021

Giovedì 17 giugno

Campo Centrale, a partire dalle ore 13.00 italiane

Frances Tiafoe VS (2) Denis Shapovalov (si riparte da 3-6 0-0)

Non prima delle ore 14.00 italiane

(1) Matteo Berrettini VS (4) Alex de Minaur

Cameron Norrie VS Frances Tiafoe o Denis Shapovalov

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport *

Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

* = di seguito la programmazione di Sky Sport per sabato 19 giugno

Prima semifinale – dalle 14.00 Sky Sport Arena

Seconda semifinale – dalle 16.00 Sky Sport Arena

Foto: LaPresse