Beach volley, World Tour 2021 Ostrava. Rossi/Carambula: tutte le combinazioni per le Olimpiadi. 5 coppie azzurre al via

L’appuntamento è di quelli importanti: c’è la terza coppia italiana da qualificare per i Giochi Olimpici di Tokyo. Dopo Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth, l’Italia del beach volley spinge Enrico Rossi e Adrian Carambula verso la loro prima Olimpiade assieme. Manca poco, si potrebbe dire pochissimo ma l’ultimo torneo di qualificazione olimpica, in programma da domani a domenica a Ostrava in Repubblica Ceca (4 stelle) nasconde sempre grandi incognite.

Un ingresso ai quarti di finale darebbe alla coppia azzurra (tre volte semifinalista negli ultimi tre tornei) la certezza della qualificazione a Tokyo ma in realtà può bastare anche meno. In caso di nono posto degli azzurri, infatti, servirebbe un podio composto contemporaneamente dai loro rivali, i lettoni Samoilovs-Smedins primi, i cileni Grimalt-Grimalt secondi e i polacchi Kantor-Losiak terzi o quarti per estrometterli.

In caso di diciassettesima posizione degli italiani, invece, i lettoni dovrebbero arrivare almeno secondi, i cileni almeno terzi e i polacchi almeno quinti, il tutto contemporaneamente. C’è anche una remotissima possibilità, solo nell’ultimo caso, che la coppia italiana possa essere scavalcata dagli olandesi Varenhorst/Van de Velde (vittoriosi contro Rossi/Carambula nella finale per il terzo posto domenica scorsa) ma servirebbe un successo della coppia olandese. Insomma, è quasi fatta ma bisogna ancora aspettare a cantare vittoria.

Si partirà domani con le qualificazioni che per l’Italia vedranno al via due coppie maschili: Windisch/Cottafava e Ranghieri/Viscovich a caccia di un posto nel tabellone principale, dove sono già inseriti Rossi/Carambula, Lupo/Nicolai in campo maschile e Menegatti/Orsi Toth, unica coppia azzurra iscritta al torneo femminile.

