Tabellone quasi allineato alle semifinali della finale della Continental Cup 2021, l’evento in programma a The Hague che assegna le ultime due carte europee per Tokyo. A prima vista salta all’occhio l’eliminazione nella giornata odierna delle due formazioni austriache che significa che l’Austria non avrà coppie ai Giochi: una debacle per la nazione che, con Doppler/Horst, ha disputato la finale iridata nel 2017, che ospiterà il Campionato Europeo a Vienna ad agosto e a Klagenfurt ha ospitato alcuni tra i tornei più belli della storia di questa disciplina.

L’Olanda potrebbe piazzare, come da pronostico, entrambe le squadre in semifinale. Quella maschile c’è già ma domani se la dovrà vedere con la Lettonia di Samoilovs/Smedins, agguerritissimi e decisi a vendere cara la pelle pur di raggiungere Tokyo, mentre la femminile tra poco si giocherà l’accesso in semifinale contro l’abbordabile Spagna in uno spareggio che vede di fronte Schoon/Stam e Amaranta/Soria.

In campo maschile nella parte bassa domani si affronteranno per un posto in finale due delle compagini più attese, la Svizzera che ha eliminato in sequenza la Serbia e l’Austria con la bella vinta da Krattiger/Gerson su Ermacora/Pristauz con il punteggio di 2-1 (21-23, 21-16, 15-7) e la Germania cha ha battuto 2-1 la Lituania agli ottavi e 2-1 la Spagna ai quarti.

In campo femminile ad attendere la vincente di Olanda-Spagna è la sorprendente Norvegia, che ha sconfitto l’Austria ai quarti, mentre nella parte bassa la sfida per un posto in finale è tra la Russia che, dopo aver sofferto agli ottavi, ha vinto in due match contro l’Ucraina e la grecia che ha sconfitto 2-1 ai quarti la Polonia.

Ottavi di finale maschili: Denysenko/Gladun (UKR)-Koekelkoren/van Walle (BEL) 0-2 (18-21, 14-21), Iemelianchyk/Popov (UKR)-Deroey/Colson (BEL) 2-0 (21-12, 21-14), Iemelianchyk/Popov (UKR)-Koekelkoren/van Walle (BEL) 0-2 (18-21, 17-21)

Pokeršnik, D./Bošnjak (SLO)-Ermacora/Pristauz (AUT) 1-2 (17-21, 21-19, 13-15), Pokeršnik/Zemljak (SLO)-Seidl/Waller (AUT) 0-2 (21-23, 15-21)

Huerta/Monfort (ESP)-Dumek/Bercik (CZE) 0-2 (19-21, 17-21), Menéndez/Huerta (ESP)-Manas/Sedlak (CZE) 2-0 (22-20, 21-14), Menéndez/Huerta (ESP)-Dumek/Bercik (CZE) 2-0 (21-17, 21-13)

Rinkevics/Bedritis (LAT)-Dziadkou/Piatrushka (BLR) 1-2 (25-23, 16-21, 11-15), Samoilovs/Smedins (LAT)-Mitrafanau/Abramenka (BLR) 2-0 (21-19, 21-15), Samoilovs/Smedins (LAT)-Dziadkou/Piatrushka (BLR) 2-0 (28-26, 21-15)

Urlu/Sekerci (TUR)-Aye/Gauthier-Rat (FRA) 2-1 (19-21, 21-18, 15-9), Giginoglu/Gögtepe (TUR)-Krou/Barthelemy (FRA) 0-2 (18-21, 17-21), Giginoglu/Urlu (TUR)-Krou/Barthelemy (FRA) 2-0 (21-15, 21-19)

Walkenhorst/Winter (GER)-Vasiljev/Juchnevic (LTU) 2-0 (21-12, 21-10), Ehlers/Flüggen (GER)-Knasas/Stankevicius (LTU) 1-2 (21-13, 19-21, 10-15), Ehlers/Flüggen (GER)-Knasas/Stankevicius (LTU) 2-1 (21-16, 15-21, 17-15)

Heidrich/Gerson (SUI)-Kolaric/Milic (SRB) 2-0 (21-13, 21-11), Krattiger/Breer (SUI)-Klasnic/Rajkovic (SRB) 2-0 (21-15, 21-18)

Varenhorst/Penninga (NED)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 2-1 (24-22, 15-21, 15-13), de Groot/Boermans (NED)-Lõhmus/Korotkov (EST) 2-0 (21-9, 21-10)

Quarti di finale maschili: Varenhorst/Penninga (NED)-Koekelkoren/van Walle (BEL) 2-0 (21-19, 21-17), de Groot/Boermans (NED)-Deroey/Colson (BEL) 2-1 (21-12, 19-21, 15-12)

Urlu/Sekerci (TUR)-Samoilovs/Smedins (LAT) 0-2 (24-26, 12-21), Giginoglu/Gögtepe (TUR)-Rinkevics/Bedritis (LAT) 1-2 (21-17, 16-21, 9-15)

Walkenhorst/Winter (GER)-Menéndez/Huerta (ESP) 0-2 (9-21, 17-21), Ehlers/Flüggen (GER)-Huerta/Monfort (ESP) 2-0 (21-13, 21-15), Ehlers/Flüggen (GER)-Menéndez/Huerta (ESP) 2-1 (17-21, 21-18, 15-12)

Heidrich/Gerson (SUI)-Ermacora/Pristauz (AUT) 0-2 (13-21, 25-27), Krattiger/Breer (SUI)-Seidl/Waller (AUT) 2-0 (23-21, 23-21), Krattiger/Gerson (SUI)-Ermacora/Pristauz (AUT) 2-1 (21-23, 21-16, 15-7)

Semifinali maschili: Varenhorst/Penninga (NED)-Samoilovs/Smedins (LAT), de Groot/Boermans (NED)-Rinkevics/Bedritis (LAT)

Heidrich/Gerson (SUI)-Ehlers/Flüggen (GER), Krattiger/Breer (SUI)-Walkenhorst/Winter (GER)

Quarti di finale femminili: Schoon/Stam (NED)-Amaranta/Lobato (ESP) 2-0 (21-12, 21-13), van Iersel/Ypma (NED)-Soria/Carro (ESP) 0-2 (19-21, 21-23), Schoon/Stam (NED)-Amaranta/Soria (ESP)

Strauss/Strauss (AUT)-Lunde/Olimstad (NOR) 0-2 (17-21, 11-21), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Helland-Hansen/Hjortland (NOR) 1-2 (18-21, 21-16, 14-16)

Bocharova/Voronina (RUS)-Lunina/Davidova (UKR) 2-0 (21-13, 21-19), Dabizha/Rudykh (RUS)-Makhno/Makhno (UKR) 2-1 (17-21, 21-17, 15-11)

Baka/Klepkou (GRE)-Wojtasik/Kociolek (POL) 0-2 (11-21, 12-21), Arvaniti/Karagkouni (GRE)-Ceynowa/Lodej (POL) 2-0 (21-10, 21-19), Arvaniti/Karagkouni (GRE)-Wojtasik/Kociolek (POL) 2-1 (22-20, 13-21, 17-15).

