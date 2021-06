E’ doppia finale per l’Olanda che, sulla sabbia di The Hague, riesce a raggiungere l’atto conclusivo sia in campo maschile che in campo femminile della Continental Cup 2021 e oggi darà l’assalto a ben due carte olimpiche, sfidando la Svizzera tra gli uomini e la Russia, come da pronostico, tra le donne.

Sfuma così il sogno di Samoilovs/Smedins di prendere in extremis il pass olimpico. I lettoni, infatti, allenati da Marco Solustri, escono sconfitti dalla semifinale contro l’Olanda. Nel primo incontro de Groot/Boermans battono 2-0 (21-13, 21-6) Rinkevics/Bedritis e nel secondo incontro Varenhorst/Penninga superano a sorpresa 2-1 (18-21, 24-22, 17-15) Samoilovs/Smedins estromettendoli dal torneo a Cinque Cerchi.

Nell’altra semifinale maschile gli svizzeri Krattiger/Breer superano 2-0 (21-18, 21-9) i tedeschi Walkenhors/Winter e Heidrich/Gerson battono 2-0 (21-13, 21-17) Ehlers/Fluggen, portando così la squadra elvetica in finale contro l’Olanda.

In campo femminile successo in due incontri per la Russia contro la Grecia. Bocharova/Voronina hanno superato 2-1 (19-21, 21-17, 15-10) Arvaniti/Kragkouni e Dabizha/Rudykh hanno battuto 2-0 821-15, 21-15) Baka/Klepkou.

Molto più complicato il successo delle olandesi sulla Norvegia. Nel primo incontro Van Iersel/Ypma hanno sconfitto 2-1 (15-21, 21-17, 17-15) Helland-Hansen/Hjortland, nel secondo incontro Lunde/Olimsta hanno superato 2-0 (22-20, 21-15) Schoon/Stam e nella sfida decisiva Schoon/Stam hanno battuto 2-1 (21-18, 18-21, 16-14) Lunde/Olimstad, riscattando la sconfitta precedente.

Foto Cev