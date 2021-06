Basket, VTG Amburgo 2021: l’Italia dura un tempo, poi scappa via la Germania

Finisce con una sconfitta il torneo VTG Supercup di Amburgo per l’Italbasket, che contro la Germania gioca molto bene un tempo, poi nella ripresa vede i tedeschi scappare via, senza riuscire a ricucire il gap. Pesano l’assenza di Nico Mannion e l’infortunio di Spissu che limitano molto il gioco dei ragazzi di Sacchetti.

Italia-Germania inizia subito con le due squadre calde e due triple di Obst e Vitali a dare fuoco alle polveri. Partita che resta in equilibrio, con i tedeschi che tengono quando possono la testa avanti prima del canestro da oltre l’arco di Melli per il 12-11 azzurro. Ancora l’ex di Dallas per il +3, ma poi Saibou riporta sotto i padroni di casa ed è sempre il numero 1 tedesco per il 22-18 per la Germania con cui si va al primo stop.

Allunga dalla lunetta la Germania a inizio secondo periodo, ma Polonara e Spissu riducono il gap ed è ancora il giocatore del Baskonia che da oltre l’arco dà il +2 all’Italia. Ruzzier prima e poi la tripla di Melli fanno scappare via gli azzurri sul 26-33, che però perdono Spissu per infortunio, ma reagiscono i tedeschi che tornano sotto. Vitali da oltre l’arco e ancora Melli riportano sul +7 la squadra di Sacchetti, si lotta punto a punto e l’Italia va al riposo sul 46-42.

Pessimo, invece, l’avvio di ripresa dell’Italia. Un primo parziale di 5-0 vale il sorpasso, poi da oltre l’arco puniscono gli azzurri Obst e Voigtmann, poi ancora tripla di Wimberg e la giocata da tre punti di Obst valgono addirittura il +10 per i padroni di casa. Prova a tornare sotto Candi dalla distanza, ma risponde Saibou e Germania che torna in doppia cifra. Tanti errori nell’ultima parte del quarto, punteggio che fatica a smuoversi e, così, si va all’ultimo riposo con la Germania avanti 71-58.

Allunga ancora la Germania con Herkenhoff da oltre l’arco, cui risponde Spagnolo prima dall’arco e poi dalla lunetta. Ma è solo una fiammata, perché in questa ripresa la Germania domina dalla distanza e in difesa e la tripla di Bonga vale il +16. Ormai il match è andato e Sacchetti prova a cambiare il quintetto per sperimentare opzioni diverse anche in vista del preolimpico. Finisce, così, 91-79, con Niccolò Melli miglior marcatore in casa Italia con 21 punti, seguito da Polonara con 16.

Credits: Ciamillo