Basket: Vassilis Spanoulis torna a giocare per la Grecia dopo sei anni

Vassilis Spanoulis, il ritorno. L’uomo che ha segnato un enorme pezzo di storia del basket in Grecia riprende a giocare per la sua selezione nazionale dopo sei anni: di successo, dunque, il tentativo di Rick Pitino, attualmente coach ellenico, di riportarlo a vestire la maglia con cui, a metà degli Anni 2000, ha prima dominato l’Europa e poi guidato i suoi a una storica finale mondiale battendo gli USA.

Queste le parole del giocatore a SDNA: “Non avrei mai pensato o immaginato di ritornare in Nazionale dopo sei anni. Delle volte, però, le cose vanno diversamente. Questa è un’occasione perfetta, sono riposato e mi sento bene. Coach Pitino ha mostrato di avere tanto rispetto e tanta fiducia in me. Lo ringrazio per questo“.

Spanoulis non giocava con la Grecia dagli Europei del 2015, in cui era arrivato il quinto posto. Dal 2010 è autentico simbolo dell’Olympiacos, dopo che nei cinque anni precedenti (tolta una parentesi non positiva agli Houston Rockets) era stato tra i maggiori fautori dei successi del Panathinaikos.

La Grecia sarà impegnata nel Preolimpico di Victoria, dove sfiderà Canada e Cina nel girone e, in caso di qualificazione per le semifinali, potrebbe sfidare una tra Uruguay, Repubblica Ceca e Turchia, che si trovano nell’altro raggruppamento.

Credit: Ciamillo