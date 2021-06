Si giocherà da venerdì il torneo che fungerà da preparazione dell’Italia al Preolimpico di Belgrado: la VTG Supercup di Amburgo che vedrà in scena, oltre agli azzurri, anche Tunisia, Repubblica Ceca e Germania (padrona di casa, naturalmente).

La squadra di coach Meo Sacchetti giunge in una sorta di versione beta in terra tedesca. Quello che va nella seconda più popolosa città di Germania è un gruppo che nasce dalla seconda tranche di convocazioni, che comprende Nicolò Melli, Nico Mannion, Achille Polonara, Michele Vitali, Matteo Spagnolo e i giocatori che, nel campionato italiano (Stefano Tonut, il suo MVP in testa), sono arrivati al massimo in semifinale scudetto. Non ci sono i giocatori di Virtus Bologna e Olimpia Milano, presumibilmente in arrivo nella terza tranche (dopo Amburgo) tranne Marco Belinelli e Gigi Datome, estromessi da problemi fisici, mentre resta il dilemma di Danilo Gallinari.

Le partite dell’Italia in VTG Supercup saranno di scena tra venerdì 18 e domenica 20 giugno. Sarà possibile seguirle tutte in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

VTG SUPERCUP 2021: CALENDARIO ITALIA

VENERDÌ 18 GIUGNO

Ore 17:00 Italia-Tunisia

SABATO 19 GIUGNO

Ore 17:00 Italia-Repubblica Ceca

DOMENICA 20 GIUGNO

Ore 20:30 Italia-Germania

VTG SUPERCUP 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo