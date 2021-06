Basket: Stefano Tonut tra Venezia che lo vuole trattenere e le aspirazioni di Eurolega

Al momento si trova a Belgrado, dal momento che è con la Nazionale italiana allo scopo di preparare il Preolimpico al via (per gli azzurri) mercoledì, ma per Stefano Tonut questo non è un periodo molto facile soprattutto se si parla di proiezioni di mercato. In sostanza, il protagonista dell’estate è destinato a essere lui, sull’asse Venezia-Milano.

Com’è noto, il giocatore, MVP dell’ultima stagione regolare di Serie A, è nelle mire dell’Olimpia di Ettore Messina, ma c’è una questione non di poco conto: la contrarietà della Reyer. Anche oggi, dalle pagine del Corriere del Veneto, il presidente Federico Casarin ha ribadito: “Abbiamo preso atto della richiesta di Stefano, gli abbiamo manifestato la nostra volontà di rispettare il contratto. Scade nel 2023 e gli abbiamo proposto un’estensione, proprio perché crediamo molto nella sua presenza all’interno del nostro progetto“.

Più volte, nel passato recente, Tonut ha espresso il desiderio di poter tentare il salto chiamato Eurolega, ora che ha 28 anni e i tempi sono ben più che maturi, e anzi probabilmente lo erano già da qualche tempo.

Il giocatore, come affermato da Casarin, avrebbe ancora due anni di legame con Venezia, ma attraverso un buyout potrebbe essere liberato. E l’Olimpia Milano sta puntando molto sul suo nome per creare un pacchetto italiani di livello: resta da capire se, e per quanto, il braccio di ferro tra le parti continuerà.

Credit: Ciamillo