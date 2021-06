Basket: Sasha Djordjevic-Virtus Bologna, separazione ufficiale tra coach e club

Era un fatto in fin dei conti previsto da tempo, ma soltanto pochi minuti fa sono arrivati i crismi dell’ufficialità. Sasha Djordjevic e la Virtus Segafredo Bologna separano le proprie strade: il coach dello scudetto lascia dunque quella panchina che, anche nel corso della stagione, per 36 ore non era stata più sua dopo la sconfitta in regular season contro Sassari.

Questo il testo della breve lettera pubblicata dal sito della società con la firma dell’AD Luca Baraldi: “Grazie Sasha, grazie per le soddisfazioni e per le vittorie raggiunte insieme. La notte di Anversa e la conquista del 16° Scudetto sono ricordi indelebili che rimarranno per sempre nella storia di questo glorioso Club. Tutto il Club bianconero desidera ringraziarti per la passione con cui hai affrontato ogni giorno in Casa Virtus e augurarti il meglio per il tuo futuro professionale“.

Arrivato l’11 marzo 2019 per subentrare a Pino Sacripanti, Djordjevic ha subito vinto la Champions League con il club bianconero, del quale ha trasformato in rapidità le ambizioni anche grazie ad arrivi di grande qualità, primo fra tutti quello di Milos Teodosic e, nel finale di 2020, di Marco Belinelli. Erano prime, le V nere, all’atto dell’interruzione del campionato 2019-2020, mentre quest’anno, se non è arrivata l’Eurolega via EuroCup (finita in semifinale con l’UNICS Kazan), è giunta la gioia di uno scudetto atteso vent’anni dai bianconeri.

Si tratta della settima panchina che cambia padrone in questo intermezzo tra le due stagioni: a Trieste Franco Ciani è diventato head coach al posto di Eugenio Dalmasson, a Sassari non c’è ancora il sostituto di Gianmarco Pozzecco, alla Fortitudo Bologna Luca Dalmonte è stato rimpiazzato da Jasmin Repesa, al posto del quale a Pesaro non è ancora stato ufficializzato Aza Petrovic. Inoltre, c’è Alessandro Magro in luogo di Maurizio Buscaglia a Brescia, mentre Adriano Vertemati occupa la panchina di Varese che è stata di Massimo Bulleri. Per quanto riguarda le V nere, il nome unico per la nuova guida tecnica è quello di Sergio Scariolo.

