Continua a prendere forma il Team USA di basket in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Dopo la notizia di ieri del “Sì” di Kevin Durant alla chiamata di coach Gregg Popovich, nelle ultime ore sono arrivate altre prese di posizione importanti per i grandissimi favoriti (come sempre) per la medaglia d’oro. Secondo diverse fonti di ESPN, infatti, anche il compagno di KD35 ai Brooklyn Nets, James Harden, prenderà parte alla kermesse con i Cinque Cerchi.

Non solo, in giornata è arrivata di pari passo anche l’ufficialità della partecipazione del centro dei Miami Heat, Bam Adebayo che va a rinforzare il reparto dei lunghi statunitense. Non farà parte della spedizione, invece, la guardia degli Utah Jazz, Donovan Mitchell, che ha preferito declinare la chiamata, mentre sembra ormai scontato che anche il due volte MVP della NBA, Steph Curry, non partirà per il Giappone.

Giunti al 21 giugno, quindi, ecco la composizione attuale del Team USA: Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kevin Durant (Brooklyn Nets), James Harden (Brooklyn Nets), Bradley Beal (Washington Wizards), Jayson Tatum (Boston Celtics), Devin Booker (Phoenix Suns),

Bam Adebayo (Miami Heat) e Draymond Green (Golden State Warriors).

Foto: Lapresse