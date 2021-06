Basket: Nikola Jokic, Aleksej Pokusevski e Alen Smailagic non giocheranno con la Serbia al Preolimpico di Belgrado

Tripla assenza per la Serbia al Preolimpico di Belgrado. E uno dei tre nomi è il più pesante in assoluto tra quelli che avrebbero dovuto fare il proprio ingresso all’Aleksandar Nikolic Hall (noto anche come Pionir): quello di Nikola Jokic, che solo pochi giorni fa è stato nominato MVP dell’intera regular season NBA al termine di una straordinaria annata con i Denver Nuggets, che però hanno chiuso i playoff in semifinale di Conference (4-0 subito dai Phoenix Suns).

Queste le parole del centro serbo, raccolte dall’agenzia di Stato del Paese, Tanjug: “Con grande rincrescimento è il momento in cui devo annunciare che, nonostante il mio grande desiderio, non sono in grado di giocare per la squadra nazionale. Semplicemente, la condizione del mio corpo richiede un’assenza più lunga dal campo al fine di recuperare. Devo accettarlo. Sono sicuro che i ragazzi hanno le qualità per fare un bel risultato senza di me, il che darà a tutti noi tantissima gioia“.

Non è solo Jokic (che, nel caso di qualificazione dei serbi, non giocherà nemmeno a Tokyo) ad essere assente: anche Aleksej Pokusevski (Oklahoma City Thunder) e Alen Smailagic (Golden State Warriors) hanno deciso di non disputare la competizione che qualifica per la rassegna a cinque cerchi; sono certi di non esserci nemmeno Nikola Milutinov, Miroslav Raduljica, Ognjen Jaramaz e Nemanja Nedovic, tutti infortunati.

Tralasciando altre questioni attualmente in divenire, ce n’è una certa riguardante Milos Teodosic, che è stato autorizzato a non giocare il torneo dell’Acropoli, ma tornerà a disposizione di Igor Kokoskov direttamente a Belgrado.

