Basket, la Virtus Bologna batte Brindisi e conquista un posto in finale

Una fiammata nel finale per spezzare un equilibrio durato per più di 35 minuti e la Virtus Bologna fa 3-0 nella serie contro l’Happy Casa Brindisi e vola in finale, aspettando di scoprire se l’avversaria sarà l’Olimpia Milano o la Reyer Venezia.

Parte bene Brindisi che nei primi minuti trova 5 minuti di D’Angelo Thompson e vola sul 2-7. Reagisce la Virtus Bologna con il solito Teodosic, con una tripla e un gioco da tre punti, ed è uno scontro a due tra lui e Thompson. Match che resta in equilibrio fino a un minuto dalla fine del primo periodo, quando Brindisi allunga con la tripla del solito Thompson e si va al primo stop con gli ospiti avanti 13-17.

Il parziale per l’Happy Casa continua a inizio secondo periodo, con Bell e il solito Thompson che portano il punteggio sul 13-22. A sbloccare la Virtus Bologna è ancora una volta Milos Teodosic, poi è Gamble ad accorciare e il numero 44 delle V-Nere riporta la sua squadra a -4. Sono sempre Teodosic e Gamble a fare la differenza e padroni di casa che tornano a un punto di distanza, ma qui Brindisi riaccelera con le triple di Perkins e Thompson che valgono il nuovo +7. Markovic rimette il punteggio a distanza di un possesso pieno quando si entra negli ultimi 2 minuti del primo tempo. È il solito Thompson a colpire da oltre l’arco (per lui già 14 punti nel primo tempo), poi ai liberi Teodosic accorcia e si va al riposo sul 37-40.

La ripresa parte con le due squadre che faticano a trovare la via del canestro. Percentuali che crollano e punteggio che varia di poco. Così solo negli ultimi minuti le due squadre riescono a muovere seriamente il tabellone e si va all’ultimo stop con la Virtus Bologna che torna avanti 55-53. Equilibrio che non si spezza negli ultimi 10 minuti. Prova la squadra di casa l’allungo iniziale con la tripla di Belinelli, ma risponde Brindisi con un parziale di 8-0 che riporta i pugliesi avanti. È un continuo ping pong tra le due formazioni che si equivalgono assolutamente in campo ed è il solito Teodsic a dare la scossa ai suoi per restare in partita. Dalla lunetta il serbo dà il +2 alle V-Nere a 150 secondi dalla fine. Subisce fallo Hunter, tecnico a Vitucci e la Virtus allunga sul 74-69 a due minuti dal termine. Ora i padroni di casa controllano il match, ancora un fallo, ma questa volta non arrivano i punti. Accorcia a -4 Harrison dalla lunetta, sbaglia Teodosic, non arriva il fallo su Harrison sulla tripla e V-Nere che si salvano. Fallo subito da Teodosic che va il lunetta e nuovo +6 per Bologna a 40 secondi dalla fine. Match ormai finito e gli ultimi secondi fissano solo il punteggio sul 78-75 che manda la Virtus in finale.

Credits: Ciamillo