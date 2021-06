Basket: Italia, terzo giro di convocati per raduno a Milano e Venezuela. Entrano Fontecchio, Abass, Pajola, Ricci, Tessitori e Moraschini

Terza tranche di convocazioni per Meo Sacchetti, diramata a stretto giro dopo la partita persa con la Germania nell’ambito della VTG Supercup. Saranno in 17 (forse) a giocarsi i posti per il Preolimpico di Belgrado, dove l’Italia punta ad andare a giocare la finale con la Serbia, ammesso che questa vi giunga.

Escono di scena Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Raphael Gaspardo e Simone Zanotti, mentre entrano Simone Fontecchio (Alba Berlino), Awudu Abass, Alessandro Pajola, Giampaolo Ricci, Amedeo Tessitori (Virtus Bologna) e Riccardo Moraschini (Olimpia Milano).

Questi i 17 che faranno il raduno a Milano e giocheranno con il Venezuela giovedì 24:

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#4 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#34 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

Non viene citato Danilo Gallinari, ma le coincidenze che portano a credere che ci sia dell’attesa nell’ambiente azzurro in merito a gara-7 76ers-Hawks sono due. La prima è data dal fatto che si parla non del Preolimpico, ma del raduno di Milano e della sfida con il Venezuela. La seconda si lega alla formula “atleti attualmente non impegnati con le rispettive squadre di club“. E il maggiore degli italiani in NBA, al momento, rientra in tale categoria. Bisogna vedere se per poco o per quel tanto tempo che diverrebbe troppo, per sovrapposizione di date con la finale di Conference.

Credit: Ciamillo