Basket: il Senegal rinuncia al Preolimpico di Belgrado. Italia e Porto Rico in semifinale, si sfideranno per la posizione

La FIBA ha annunciato ufficialmente che il Senegal non disputerà il torneo Preolimpico di Belgrado. La causa, com’è ormai noto, riguarda i quattro casi di Covid-19, tre all’interno del gruppo squadra e uno nello staff, che ha costretto tutta la delegazione senegalese a rimanere in quarantena in Germania, dove avrebbe dovuto effettuare l’ultima parte della preparazione prima di andare in Serbia.

La decisione è stata presa nonostante sia la FIBA che la Federbasket tedesca abbiano messo in atto ogni sforzo possibile e immaginabile per risolvere l’impasse che si era venuta a creare. Non è stato, tuttavia, possibile risolvere la questione sbloccandola nel migliore dei modi per il Senegal.

Le partite senegalesi a Belgrado, quelle con Porto Rico (domani, 16:30) e Italia (mercoledì, 16:30) non si giocheranno e verranno ambedue assegnate a forfait alle selezioni in questione. Il resto del programma non cambia. Italia e Porto Rico si sfideranno, dunque, giovedì alle 16:30 per assumere la leadership del gruppo e, di conseguenza, stabilire chi giocherà quale semifinale. A tal proposito, l’uscita di scena del Senegal comporta l’automatica qualificazione di azzurri e portoricani.

Già diversi mesi fa questo stesso Preolimpico era stato vittima di un cambiamento, con l’ingresso delle Filippine al posto della Nuova Zelanda, che aveva deciso di propria spontanea volontà di non sostenere il viaggio per questa e altre competizioni.

